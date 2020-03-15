شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب ينصح متابعيه بـ"الوقاية" من كورونا على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل الفنان فتحى عبد الوهاب مع متابعيه عبر حسابه على "فيس بوك"، فيما يتعلق بالخوف والذعر من فيروس كورونا والذى انتشر مؤخرا، وترتب عليه، إلغاء التجمعات والأنشطة، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

فتحى عبد الوهاب يعرف بحسه الكوميدى الساخر، فقد استعان بمشهد من أحد أفلامه، لتوعية متابعيه بضرورة الحرص والوقاية من فيروس كورونا، حيث نشر مقطعا من فيلم له مرتين، أثناء دخوله أسانسير، في إحدى الصورتين يظهر مرتديا كمامة وقفاز طبى وبجواره علامة "صح" خضراء، والأخرى لا يرتدى الكمامة أو القفاز وبجوار الصورة علامة "خطأ" حمراء.



فتحى عبد الوهاب على فيس بوك

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، أصدرت بيانا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وجاء البيان كالتالى:

Advertisements

انطلاقا من قرارات مجلس الوزراء لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المتجدد والتي جاء في مقدمتها تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة. تهيب نقابة المهن التمثيلية بالسادة المنتجين لأشكال الدراما في الوسائط التكنولوجية (المسلسلات خاصة) القيام بالاجراءات الاحترازية التالية:

أولا. تأجيل مشاهد المجاميع الكبيرة قدر المستطاع لحين صدور إشعار رسمي بعبور مرحلة الخطر.ثانيا. عدم السفر لمواقع التصوير البعيدة بأعداد كبيرة تلافيا لانتشار العدوى على نطاق واسع.

ثالثا. الالتزام بكافة الإجراءات الطبية الوقائية الصادرة من وزارة الصحة للأفراد مثل تعقيم الأيدي بالمطهرات الكحولية وشرب المياه على سبيل المثال لا الحصر.

رابعا. تعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.. حفظ الله مصر.