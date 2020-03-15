شكرا لقرائتكم خبر عن Jonas Brothers يلغون حفلاتهم فى لاس فيجاس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الثلاثي Jonas Brothers عن إلغاء حفلاتهم في لاس فيجاس وذلك بسبب كورونا، حيث أعلن الثلاثي عن أن صحة جمهورهم وفرقهم اهم من شىء آخر.

من جانب آخر، كانت النجمة صوفي تيرنر كشفت عن أول لقاء جمعها بزوجها الحالي المطرب جو جوناس عضو فريق ،Jonas Brothers حيث قالت إنها تقابلت معه في حانة، وأنها كانت تعتقد أنه "اخرق" ومتعدد العلاقات النسائية وكانت تخاف منه ، لذلك قامت بجمع كل أصدقائها الرجال وذهبت إلى لقائه.

وأوضحت تيرنر أنها رقصت معه ثم اتخذا ركنا هادئا في البار وتحدثا لساعات طويلة وتغيرت وجهة نظهرها تجاه.

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وكانت عددا من التقارير الإعلامية الأجنبية كشف عن حمل صوفي تيرنر في مولودها الأول من زوجها المطرب جو جوناس، وهو ما ذكرته مصادر حصريًا مؤكدة لعدد من المواقع الإخبارية الفنية ومنها موقع جاست جيرد.

نجمة Game of thrones صوفى تيرنر وزوجها جو حوناس احتفلا بزفافهما في فرنسا وهو حفل الزفاف الثاني لهما، حيث احتفلا بزفافهما من قبل في لاس فيجاس وهو الحفل الذي تكلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، فيما قاما الدى جى ديبلو بمشاركة الفيديو مع الجمهور على مواقع السوشيال ميديا.