شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير فيلم Jurassic Park: Dominion بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن موقع فارايتي توقف شركة يونيفيرسال بيكتشرز عن انتاج وتصوير فيلم Jurassic Park: Dominion وذلك بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم،ويأتي ذلك بعدما تم تصوير عدد من مشاهد الفيلم في لندن حيث كان من المقرر عرضه في 2021.

الفيلم يعد استكمالا لسلسلة افلام حديقة الديناصورات التي حققت نجاحا وانتشارا واسعا.

وكان عدد من التقارير الأجنبية ذكرت تأجيل جولة فيلم جيمس بوند في الصين وذلك لأجل غير مسمى، ويأتي ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين وحالة الفزع التي أصابت العالم وهو ما سيتسبب في خسائر كبيرة للفيلم خاصة أن الصين من أكبر الأسواق التي تجلب ربحًا كبيرًا لصناع السينما في هوليود إضافة إلي الخسائر التي تكبدتها الصين وذلك بسبب غلق دور العرض هناك.

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من جانب آخر تصدر النجم رامى مالك بوستر أحدث أفلام جيمس بوند "لا وقت للموت"، No Time to Die، وذلك بعدما تم نشر البوستر مؤخراً، الذي تم تداوله من قبل أكثر من موقع حول العالم أبرزهم cbr التي نشرت تقرير جاء بعنوان رامى مالك في مقدمة ومركز البوستر الجديد في إشارة للفيلم الجديد الذي ينتظره الملايين حول العالم، حيث يعد آخر أفلام دانيال كريج مع السلسلة الشهيرة الذي قدم فيها أكثر من فيلم لعب فيه دور العميل السري للمخابرات البريطانية جيمس بوند.