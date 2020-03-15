شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا تؤكد : تلفزيون الواقع أقرب ما يكون إلى قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك تليفزيون الواقع شعبية كبيرة حتي بين نجوم العالم حيث يفضلون دائما متابعته ، و كانت النجمة العالمية ريتا أورا آخرهم ، حيث قالت أورا البالغة من العمر ( 29 عام ) :" أحب التلفزيون ، كما أحب متابعة "تلفزيون الواقع" بشكل خاص ، فالأشخاص الذين يعرفونني ، يعرفون هذا عني ، و بغض النظر عن مكان تواجدي في العالم ، والأشياء التي رأيتها و الأشخاص الذين قابلتهم و الخبرات التي أكتسبتها ، فإن تلفزيون الواقع أقرب ما يكون إلى قلبي " ذلك خلال استضافتها في برنامج " Heart Breakfast " ، و هو التصريح الذي تداوله عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " دايلي ستار " .

من جهة أخرى أطلقت مؤخرا ريتا أورا أغنية سينجل جديدة حملت اسم " How To Be Lonely " والتي كتبها لويس كابالدي وهي أول أغنية تطلقها ريتا أورا في عام 2020 ، و حسب موقع " THE SUN " أن هذه الأغنية لخصت حياتها العاطفية ، ووصفت ذلك الجزء من حياتها بأنه " معقد دائما ".

كلمات احدي مقاطع أغنية " How To Be Lonely" :

[Verse 1]

He told me that he loved me more than most

That he could be the one to take me home

(But am I good enough to)

Be the everything that he could want?

He told me that he loved me more than most

[Pre-Chorus]

Been lookin' for a non-material love

Soon as I find it (Break it up)

Like I ain't made a mess here often enough

Not enough, not enough, not enough, not enough, no, no, no

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[Chorus]

Will no one ever show me how to be lonely?

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you'll show me how to be lonely

Ain't nobody can hold me like the way you hold me

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you'll show me how to be lonely

[Post-Chorus]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Feeling like losing you'll show me how to be lonely