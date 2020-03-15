شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من طرحه.. HBO تكشف عن تريلر الموسم الجديد لـ Westworld والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لشبكة قنوات HBO الأمريكية، التريلر الرسمي الأخير للموسم الثالث من مسلسل الخيال العلمي والفنتازيا Westworld، قبل ساعات من طرح أول حلقاته المقرر لها فجر اليوم عبر الشبكة الأمريكية.

وكشفت تقارير أجنبية منذ أيام، أن الموسم الجديد، قد حصل على تقييمات مرتفعة من قبل بعض النقاد، بعد مشاهدتهم لأول أربعة حلقات من المسلسل، قبل عرضه رسمياً، وكشفت الشبكة الأمريكية منتصف الشهر الماضى، عن التريلر الأول للموسم الثالث والجديد من مسلسل الخيال العلمي Westworld، والذي كشف الكثير من الشخصيات الجديدة التي تشارك لأول مرة ضمن الموسم الجديد من الممثل العالمي آرون بول.

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وتعرض المسلسل الشهير لتأجيل عدة مرات بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير فى نوفمبر عام 2018.

مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من: بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.

تدور سلسلة الخيال العلمى لـ جوناثان نولان وليزا جوي كانت مستوحاة من فيلم ويست وورلد لمايكل كريشتون الذى طرح في عام 1973، وتدور في حديقة وايلد ويست الترفيهية التي أنشأها الدكتور روبرت فورد (السير أنتوني هوبكينز) مع الروبوتات الشبيهة بالإنسان، حيث يتم تشجيع الضيوف لتنغمس في الأوهام وتلبية رغباتهم.