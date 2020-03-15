شكرا لقرائتكم خبر عن غلق دور السينما الفرنسية بسبب فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عشاق السينما والمعنيين بها في فرنسا فوجئوا مؤخرا بقرار إغلاق دور السينما بفرنسا وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا ، و هو الخبر الذي تداوله الكثير من المواقع العالمية ، ومن أبرزها " الوسين" .

و جاء اغلاق دور السينما بفرنسا بعد الإعلان عن قرار وزاري يشير إلى إغلاق المؤسسات العامة وبالتالي دور السينما حتى 15 أبريل 2020 ، و ذلك بعد حظر تجمع أكثر من 100 شخص ، فقد تم تشديد الإجراءات الحكومية من أجل التعامل مع وباء فيروس كورونا ، و أشار الموقع أن قرار الحكومة يأتي بعد أن اختار العديد من الموزعين الفرنسيين والدوليين تأجيل إصدار أفلامهم .

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يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم و المشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب " فيروس كورونا " كذلك عدد من المهرجانات ، و ابرزهم إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير و الذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا ، و لنفس السبب تم تأجيل مهرجان " COACHELLA " الشهير حتي شهر أكتوبر القادم .

كما كشف القائمون علي" Cirque du Soleil " تأجيل عروض " Kurios " بدءا من امس السبت وحتي يوم 15 أبريل المقبل وهو الخبر الذي تناقلته الكثير من المواقع الفنية العالمية، ومن أبرزها موقع " نويز "، وجاء هذا القرار بسبب الأخذ في الاعتبار توصية منظمة الصحة العالمية بعدم التجمعات و ذلك تجنبا لتصاعد وانتشاروباء فيروس كورونا .