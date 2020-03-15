شكرا لقرائتكم خبر عن عاصي الحلانى يواجه الفيروس بفيديو.. بزمن الكورونا نشوف العجائب "خليك بالبيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم عاصي الحلاني، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو ساخر، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ظهر من خلاله زوجان وهم يمكثان داخل منزلهما ويحتسيان بعضا من النبيذ، امام شاشة تليفزيون كبيرة وكأنهم يجلسون على أحد الشواطئ.

وكتب الحلاني، عبر الفيديو الذي نشره سخرية من تفشي فيروس كورونا، "بزمن الكورونا عم نشوف العجائب، هيك بتعمل القعدة بالبيت وكرمال صحتك وكرمال عيالك خليك بالبيت".

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وعلى سياق متصل، يضع النجم اللبناني عاصى الحلانى اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه أواخر شهر مارس الجارى، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، مثل الشاعر سليمان دميان، وطارق مجدلاني، ونزار فرنسيس، وغانم جاد شعلان، وطوني سابا، ومعظم الأغاني من ألحانه، ويضم الألبوم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.

وأحيا النجم عاصى الحلانى مؤخراً حفلا غنائيا ضمن مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، وسط حضور عدد كبير من محبيه ومعجبيه، وقدم خلال الحفل عددا من أغانيه التي تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها: "اضحكى، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، وديه يا بحر، بحبك أنت، بعينك شوق، يا سيدى"، وغيرها من الأغانى المميزة، وشارك معه في الحفل ابنه الوليد الحلانى الذى كان مفاجأة الحفل، ورفع شعار كامل العدد.

وكان الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، أثار الجدل مؤخرا بعد استبعاد الطفلة المصرية هايدى محمد، من تجارب أداء برنامج "ذا فويس كيدز"، فى مرحلة "الصوت وبس"، لكنه علق قائلا: "صوت هايدى من أروع الأصوات، التى مرت على البرنامج، إلا أن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقا لاختيارات المدربين"، مضيفا: "يترتب على ذلك ظهور الكثير من المواهب فى نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين، متابعا"ممكن تشارك السنة الجاية ."