شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا باكية:" الوحيدة اللى ناقصانى أمى و هى أكتر حاجة واجعة قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة يسرا، بعيد ميلادها الخميس الماضى خلال كواليس تصوير مسلسلها الجديد " دهب عيرة " ، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، بحضور أبطال وصناع العمل.

ولكن على الرغم من ظهور النجمة يسرا مبتسمة و لكنها لم تتمالك دموعها وتذكرت والدتها الراحلة فى عيد ميلادها، وهذا ما قالته يسرا في أحدى اللقاءات التلفزيونية معبره عن حزنها الشديد و وجعها لرحيل والدتها و لم تستطيع أن تحب يوم مولدها بعد رحيلها، وقالت يسرا :" الوحيدة اللى ناقصانى أمى و هي أكتر حاجة و جعة قلبى مش عارفة أحب اليوم ده بعدها بس كل حاجة ناقصة و وكل معنى كبير ناقص في حياتى ".

وتجسد يسرا فى المسلسل شخصية "عهد" التى تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائماً بحل مشاكل أخواتها فى العمل وتهمل ابنها "هشام" الذى يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعى حتى يلجأ لتعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى مشوق.

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ومسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمرزهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن، أمين جمال، عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.