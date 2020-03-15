شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الزنكلونى ضابط وفتوة فى رمضان المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان ياسر الزنكلوني من تصوير مسلسل " رهن اعتقال " والذي من المفترض عرضه في رمضان المقبل، وهو إنتاج مصري سعودي مشترك، وقال ياسر الزنكلوني لليوم السابع : مسلسل رهن اعتقال أول بطولة درامية لي ، وأقدم فيه دور العقيد حمزة ، وهو ضابط كفء وذكي ، ولكنه سيفجر مفاجأة في نهاية المسلسل ، ويعد المسلسل من مسلسلات الأكشن ، وسيعرض في رمضان المقبل علي مجموعة قنوات سعودية ، وأضاف الزنكلوني ، سعيد بهذه التجربة وبطاقم العمل الذي عملت معه الذي يضم فنانين مصريين وسعوديين .

والمسلسل من بطولة يحيي أحمد، هاني مقبل، بندر العتيبي، محمد الشربيني، طلعت الشريف ، حسين صدقي ، مؤمن حسن وقصة وسيناريو وحوار وإخراج رائد إسماعيل .

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وأسترسل ياسر قائلا، أشارك أيضا في رمضان المقبل بمسلسل " الفتوة " ، حيث أقوم بدور عواد وهو أحد فتوات الحارة ، وهو دور جديد بالنسبة لي ، مسلسل "الفتوة" من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدي صادق وعدد آخر من الفنانين ، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

يذكر أن آخر أعمال ياسر الزنكلوني فيلم " دماغ شيطان “والذي يتناول الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدنى المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.

الفيلم بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.