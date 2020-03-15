شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر أيام تصوير " بنت القبايل" باستوديو الجابرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهي اليوم المخرج حسني صالح من تصوير آخر مشاهد مسلسل " بنت القبايل " باستديو الجابري، حيث استمر تصوير العمل بالتزامن مع عرض حلقاته على شاشة قناة الحياة، والذي قد تم عرض 42 حلقة منه حتى الأن، ويتبقى ثلاثة حلقات على انتهائه.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث يمزج بين الخيال والواقع، ويدور حول صراع بين طبقات مختلفة بالعادات والأعراف، ويناقش العمل موضوعات ذات خصوصية شديدة أبرزها الأخلاق، وتدور أحداثه في الصعيد.

المسلسل تأليف الكاتب شاذلي فرح، وبطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبد الغني، منه الفضالي، مدحت تيخا ، سميرة عبد العزيز ، أشرف عبد الغفور ، بهاء ثروت ، محمود الجابري ، ياسمين علي ، إنعام الجرتلي ، مفيد عاشور ، ياسمين جمال ، فاطمة محمد علي ، مازن الغرباوي ، محمد الدقاق ، رضوي الشريف .

الجدير بالذكر أن المخرج حسني صالح تخرج من كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير سينمائي ، وبدأ مشواره كمدير تصوير عام 1982، وشارك في أعمال أخرجها إسماعيل عبد الحافظ ، وظل حلم الإخراج يراوده، كما عمل كمدير إنتاج فني في شركة الجابري وشارك في العديد من الأعمال التليفزيونية الكبرى ، ومنها مسلسل «عمرو بن العاص» الذي جمعه بالفنان نور الشريف وصارت بينهما علاقة قوية لدرجة أن الشريف هو من رشحه لإخراج مسلسل الرحايا ، ومن أهم أعماله أيضا مسلسل "شيخ العرب همام " للفنان يحيي الفخراني ، ومسلسل "وادي الملوك" لسمية الخشاب وصابرين ، ومسلسل "خلف الله " للفنان الراحل نور الشريف ، ومسلسل "الوسواس" لزينة وتيم حسن ، ومسلسل " خط ساخن " للفنان حسين فهمي .