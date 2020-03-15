شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى مشوار رامى صبرى احتفالا بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم 15 مارس النجم رامى صبرى بعيد ميلاده، ويعتبر أحد أهم نجوم الغناء، الذين تمكنوا من الحفاظ على مكانهم فى مجال الغناء، تخرج فى معهد الموسيقى العربية، وبالإضافة إلى كونه مطربا فإنه عمل فى بداية مشوراه الفنى كملحن مع العديد من المطربين مثل عامر منيب، وفضل شاكر، وشيرين عبد الوهاب.

رامى حقق مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنية "حياتى مش تمام" والذى طرحها في موسم عيد الحب واحتل بها الترند حتى وقتنا، حيث قدمها بشكل جديد ومفاجئ لجمهوره الذى أصبح يرددها فى الشوارع وكاسيت السيارة، وحققت حوالى 5 ملايين مشاهدة، وتعاون فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى الذى سبق وتعاونا معهما فى أغنية "أهد الدنيا" التى حققت أيضا نجاحا كبيرا أثناء طرحها.

رامى صبرى حقق خلال آخر ألبوماته "فارق معاك" ردود فعل إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، وضم الألبوم 12 أغنية، وهى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".





رامى صبرى بدأ مشواره الفني بلقاء مع المخرج طارق العريان عام 2005 الذى أعجب بمواهبه الفنية، وقرر تبنيه فنيا وإنتاج ألبومه الأول حبيبي الأولاني مع تصوير ثلاث أغانى منه على طريقة الفيديو كليب "حبيبي الأولاني"، "مش أنا" و"بحبك"، وحققت هذه الأغانى نجاحا كبيرا، وبعد نجاح هذا الألبوم بدأ فى إجراء حفلات فنية، داخل وخارج مصر.





ويعد رامى صبرى واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهور على الساحة الفنية وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، جعل كثيرين يحبون الوقوف بجانبه وأن يندمج صوتهم سويا، وكان من بينهم أصالة التى اختارت أن يكون لها ديو غنائى معه بعنوان "مش فاكر"، وهو من كلمات أحمد موسى وحسين محرم وألحان رامى صبرى واستطاع هذا الديو أن يحقق نجاحا كبيرا فور طرحه.

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والمطربة بلقيس أيضا كان لها نصيب فى أن يندمج صوتها بصوت المطرب رامى صبرى، وجاء هذا من خلال أحد البرامج الفنية التى تصنع ميكس بين أصوات النجوم وغنوا سويا "مشتاق لعينك".

ويعد رامى صبرى من أحد النجوم الذين يهتمون بتصوير أغانيه على طريقة الفيديو كليب، ويحمل كل فيديو كليب فكرة وتصوير مختلف، حيث كان آخرها "وبقابل ناس" وقبلها صور عدة أغانى منها "أهد الدنيا" و"برتاح" و"مش فاكر ليك" وغيرهم من الأغانى.

وأصدر النجم رامي صبرى 6 ألبومات خلال مشواره الغنائى أبرزها "حبيبى الأولانى" و"غمضت عيني" و"أنا معاه" و"أجمل ليالي عمري" و"الراجل" وأخرها "فارق معاك" .

رامى ذكر فى أكثر من حديث قبل ذلك أنه عُرض عليه العديد من الأدوار السينمائية ولكنه رفض بسبب تفرغه للغناء، ويتمنى تقديم عمل فنى يتناول الموسيقى، وأن يتم توجيهه لكل أنحاء الوطن العربى.