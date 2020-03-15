شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يفتح باب التقديم لمنطلق الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فتح باب التقديم للدورة الرابعة من منطلق الجونة السينمائي، قبول طلبات التقديم الخاصة بمشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير بدءا من 15 مارس وحتى 15 يونيو2020، بينما يستمر المهرجان في قبول طلبات التقديم للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج حتى 10 يوليو من نفس العام وتُعلن النتائج في 1 أغسطس.

وتم إنشاء منصة الجونة السينمائية، ذراع الصناعة لمهرجان الجونة السينمائي، لتمكين وتعزيز المشاريع الواعدة لصناع السينما المصريين والعرب، ومساعدتهم في إيجاد الدعم الفني والمادي اللازم لها، من خلال مختبر تطوير المشاريع والإنتاج المشترك؛ منطلق الجونة السينمائي.

طلبات التقديم المكتملة سيتم فحصها من قبل لجنة مُعينة من قِبل المهرجان، وسيتم اختيار المشاريع والأفلام المرشحة للجوائز بناءً على محتواها ورؤيتها الفنية والقدرة على تنفيذها ماليًا. بينما ستقوم لجنة دولية من خبراء صناعة الأفلام بتحديد الفائزين بالجوائز. يحصل المشروع الأفضل في مرحلة التطوير وكذلك الفيلم الأفضل في مرحلة ما بعد الإنتاج، على شهادة منطلق الجونة السينمائي، وجائزة نقدية قدرها 15 ألف دولار أمريكي/ لكل مشروع. أما بقية المشروعات والأفلام المتنافسة فلديها فرص الحصول على الجوائز المُقدمة من المؤسسات الشريكة المختلفة.



منصة الجونة العام الماضى

وصرح مدير المهرجان، انتشال التميمي، قائلًا: "منذ دورته الأولى تعامل مهرجان الجونة السينمائي مع فعاليات منصة الجونة السينمائية، ليس باعتبارها برنامجًا متميزًا في فعالياته فحسب، بل ركنًا رئيسيًا من نشاطه واستراتيجيته في تدعيم الصناعة المحلية والاقليمية، ومنبعًا لإطلاق مبادرات السينمائيين العرب، ولذلك أصبحت إحدى أهم المنصات التي تجذب اهتمام الخبراء السينمائيين العرب والأجانب لاكتشاف المشاريع والمواهب العربية".

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خلال الدورة الثالثة للمهرجان، اختار منطلق الجونة السينمائي 12 مشروعًا في مرحلة التطوير و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من أصل 133 طلب تقدم للمنطلق، ومنح المنطلق جوائز للأفلام والمشاريع الفائزة تُقدر قيمتها بـ240 ألف دولار أمريكي. تم تمويل هذه الجوائز من قِبل مهرجان الجونة السينمائي وشركائه ورعاته.

الجدير بالذكر ان عشرة أفلام في مرحلة مابعد الانتاج شاركت في دورتي منصة الجونة السينمائية الاولى والثانية. سبعة من هذه الافلام وجدت طريقها الى مهرجانات كبرى مثل فيلم "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي الذي شارك في المسابقة الرسمية وفاز بجائزة فرانسوا شاليه في الدورة الـ78 لمهرجان كانّ السينمائي، كما فاز "حديث عن الأشجار" لصهيب قسم الباري بجائزة أفضل فيلم وثائقي وجائزة الجمهور في الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائي، بينما حصل "1982" لوليد مؤنس على جائزة (نيتباك) في الدورة الـ44 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وفاز "حلم نورا" لهند بوجمعة على جائزة (فيبريسي) في الدورة الـ38 لمهرجان تورينو السينمائي وجائزتي التانيت الذهبي وأفضل ممثلة في الدورة الـ55 لمهرجان قرطاج السينمائي.

بينما عقبت المؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي ورئيس العمليات، بُشرى رزة، قائلة:"يعتز مهرجان الجونة السينمائي بتمكنه خلال فترة قصيرة من أن يصبح واجهة جاذبة لمشاركات أفضل المواهب العربية مخرجين ومنتجين، وأن تكون منصة الجونة السينمائية عاملًا مساعدًا ليس في دعم المشاريع ماديًا أو توفير لقاءات مع أهم الاختصاصيين، بل وأيضًا بالبرنامج الغني لدروس السينما وورش العمل والندوات وحلقات النقاش، والتي تشكل مع أفلام ونشاطات المهرجان الأخرى حاضنة فعالة للمشاريع والأفلام المُشاركة".

تُقام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان في الفترة ما بين 24 سبتمبروحتى 2 أكتوبر 2020، بينما تُقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 26 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر