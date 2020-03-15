شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قالت هيدى كلوم بعد عزلها عن زوجها بسبب "فيروس كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية هايدي كلوم أن تتخطى مرحلة القلق والاضطراب التي تعيشها بعد خضوعها لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا وتنشر فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام " .

ظهرت هيدي كلوم ذات الـ ( 46 عام ) هي وزوجها توم كوليتز يتبادلان القبلات من خلال باب زجاجي، وعلقت على الفيديو فكتبت : "مثل الكثير منكم ، كنت مريضة طوال الأسبوع ، وللأسف ، زوجي الذي عاد من جولته قبل يومين يشعر أيضا بالمرض .. ولكي نكون آمنين ، نحن سنبقى منعزلين كل منا بعيد عن الآخر حتى نحصل على نتائج اختبارات Coronavirus التي اجريناها مؤخرا ، فنحن لا نريد أن ننشر الجراثيم ونخاطر بأن يمرض الآخرون .. بقدر ما أريد أن أعانقه وأقبله ، من الأهم أن أفعل الشيء الصحيح .

و كانت هايدي كلوم قد اجرت اختبار فيروس كورونا ، و جاءت خطوة اجرائها للاختبار بعد أن كشفت عن أنها كانت مريضة في الأيام القليلة الماضية ولا يمكنها الخضوع للاختبار، لكن أجرت كلوم قاضية برنامج اكتشاف المواهب و America Got Got Talent البالغة من العمر 46 عامًا الاختبار رسميًا وهي الآن في انتظار النتائج ، و ذلك حسب عدد من المواقع الشهيرة و ابرزها " جاست جيرد " ، وكشفت هيدي كلوم أيضا أن زوجها النجم توم كاوليتز قام أيضا بعمل الاختبار وذلك بعد عودته إلى المنزل مبكرا من جولته بعد أن شعر بالمرض الشديد ، بينما تم عزل الزوجين الآن.

يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم و المشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب " فيروس كورونا " كذلك عدد من المهرجانات ، و ابرزهم إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير و الذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا ، و لنفس السبب تم تأجيل مهرجان " COACHELLA " الشهير حتي شهر أكتوبر القادم .