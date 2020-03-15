إنقاذ الببغاء الأكثر بدانة من الانقراض

متابعة بتجــــــــــرد: نجح أطباء بيطريون في نيوزيلندا في تنفيذ برنامج إنقاذ أنواع ببغاء الكاكابي التي تعد أكثر هذه الطيور بدانة في العالم، من حافة الانقراض، بعد معاناتها من أحد الأمراض الفطرية القاتلة.

وقضى الدكتور جيمس تشاترتون وفريقه البيطري قرابة العام في تهيئة ظروف صحية وبيئية مناسبة، وتجربة علاجات جديدة لمواجهة عدوى تصيب الجهاز التنفسي لببغاء الكاكابي، وتسبب تشكل فطريات في رئتي الطيور، وتتطور حتى تقضي عليها ببطء، وفق ما نقلت «الغارديان» البريطانية.

بحلول فبراير الماضي تمكن قسم الخدمات البيطرية والطب الوقائي في حديقة حيوان أوكلاند في نيوزيلندا من السيطرة على انتشار المرض بين الطيور النادرة، وساعد برنامج الرعاية المكثف 147 طائراً على إنتاج أكثر من 80 فرخاً، وهو معدل تكاثر قياسي بالنسبة للطيور التي تعاني مشاكل العقم.

ويتميز ببغاء الكاكابي البدين والمهدد بالانقراض بصفات نادرة أخرى، فهو لا يطير، وينشط في الليل، ولا يتكاثر إلا مرة واحدة كل 3 إلى 6 أعوام.