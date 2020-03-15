جيسيكا تشاستين: أعيش مع كلب ضال

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت الممثلة والمنتجة الأمريكية جيسيكا تشاستين أنها خجولة، لا تحب الشائعات، وتحرص على أن تبعد حياتها الخاصة عن الأضواء وسوشيال ميديا، لذلك تصر على ألا تصحب زوجها أو ابنتها في المهرجانات الفنية وتفضل السير بمفردها على “الريد كاربت”.

وقالت تشاستين (42 سنة) إنها لا تجد نفسها في السهر والحفلات وتفضل عنهما المكوث في البيت مع أسرتها أو السير في الحدائق مع كلبها أو ممارسة الرياضة.

ووصفت الممثلة الأمريكية نفسها بأنه “عاشقة للحيوانات” لأنها مخلصة وقليلة الحيلة أمام سطوة وقسوة بعض البشر، منوهة بأن وفاء الكلاب أكثر ما يعجبها في هذه الحيوانات لذلك تبنت كلباً ضالاً.

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وأوضحت أنها أصبحت نباتية بعد أن تعرضت لبعض المتاعب الصحية لذلك أسست شركة لتصنيع بدائل اللحوم.

من جانب آخر، أشارت النجمة الحائزة على الغولدن غلوب إلى أنها تحاول الموازنة بين عملها وحياتها الأسرية وخاصة أن ابنتها لم تكمل العامين، منوهة بأن زوجها وهو نبيل إيطالي يعمل في الموضة يساعدها في العناية بها ويتفهم طبيعة عملها لذلك انتقل للعيش معها في نيويورك بعد زواجهما في يونيو 2017.

في سياق متصل، تستعد النجمة الأمريكية لبدء تصوير 4 أفلام تعاقدت على بطولتها ومن المقرر عرضها في العام المقبل من بينها فيلم “355” الذي تشاركها البطولة فيه النجمة الإسبانية بنيلوب كروز، وفيلم لعيون تومي فاي مع أندرو جارفيلد، وفيلم “المسامح” الذي يشاركها البطولة فيه مارك سترونغ، إلى جانب فيلم الأكشن “أفا” مع كولين فاريل.