رسالة في وسط سماء سيدني.. “إغسل يديك”

متابعة بتجـــــــــــرد: وسط تفشّي فيروس كورونا، تداول العديد من رواد مواقع التّواصل الإجتماعي فيديو يُظهر طائرة تكتب في سماء سيدني بأستراليا عبارة “إغسل يديك” بواسطة اطلاق الدخان الأبيض. وفي التّفاصيل، فقد التقط شهود عيان هذا الفيديو من دون معرفة هوية سائق الطّائرة. وجاءت هذه الخطوة المبتكرة بهدف تشجيع المواطنين لغسل أيديهم لأنّ هذه العادة تعدّ من بين الإجراءات المهمّة لتفادي التقاط عدوى فيروس كورونا.

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