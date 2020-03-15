المغرب يلغي دورة هذا العام من مهرجان موازين

متابعة بتجــــــــرد: ألغت المملكة المغربية النسخة الـ19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم والتي كانت ستقام في الفترة من 19 إلى 27 يونيو المقبل.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن القرار جاء في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا وتماشياً مع الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات المغربية ومنظمة الصحة العالمية.

ومهرجان موازين الذي تأسس في 2001 هو أكبر احتفال فني ينظمه المغرب سنوياً ويجذب ملايين الزائرين الذين يأتون من الداخل والخارج لحضور حفلات كبار المغنين والعازفين العالميين.