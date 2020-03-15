نادين ن. نجيم… امرأة لا تعرف الإنهزام

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Mar 15, 2020
كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم عن صورة لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان “2020” كتابة نادين جابر وبلال شحادات، اخراج فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.
وحرصت نادين على مشاركة المتابعين بصورة من الشخصية التي تجسدها وهي “النقيب سما”، حيث ظهرت بنظرات قوية، متسائلة: “خلف نظراتها أسرار لا تستهين بها انها امرأة لا تعرف معنى الانهزام”.
ومن المتوقع عرض المسلسل في رمضان القادم ويضم نخبة من وجوه الدراما نذكر منهم: نادين نجيم، قصي خولي، رندة كعدي، كارمن لبس وغيرهم.
وكانت نادين قد كشفت في السابق أن دور “النقيب سما”، مختلف تماماً عن كل ما قدّمته سابقاً.
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