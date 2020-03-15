شاهد.. صافيناز تشعل انستجرام ببدلة رقص مثيرة

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كتبت ياسمين التهامي في الأحد 15 مارس 2020 07:17 مساءً - صدمت الراقصة الاستعراضية، صافيناز، متابعيها، بنشرها صورًا جديدة لها بإطلالة “جريئة” للغاية، خلال تواجدها فى أحد الملاهى وببدلة رقص جديدة.
وظهرت “صافيناز” عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ببدلة رقص جديدة ، وأعرب العديد من متابعي صافيناز عن إعجابهم بإطلالتها من خلال خاصية التعليقات، بحسب موقع “نورت” .
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