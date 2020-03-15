صابر الرباعي يطلق الإعلان التشويقي لـ "ليلة من العمر"



أطلق النجم صابر الرباعي قبل قليل الإعلان التشويقي للكيلب الجديد "ليلة من العمر" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يحتفل "الرباعي" يوم الجمعة القادم بعيد ميلاده وذلك عن طريق طرح الكليب الجديد، عبر كل حساباته وقناة اليوتيوب الرسمية له خاصة وأن الأغنية تتميز بالطابع الاحتفالي.

"ليلة من العمر" من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، وهي من البوم صابر 2019ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات.

وكان الرباعي أطلق خلال الأيام الماضية أوبريت "صناع الأمل" بمدينة دبي، بمشاركة عدد كبير من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي راغب علامة وأصالة وحسين الجسمي وسعد لمجرد وبلقيس فتحي ونجوى كرم وكارمن سليمان.

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