والدة أصالة تضعها في موقف محرج مع هيفاء وهبي عبر بث مباشر

ظهرت الفنانة أصالة في بث مباشر بشكل عفوي برفقة أطفالها، ولكن ظهور والدتها سبب لها الشعور بالحرج قبل أن تنهي البث سريعا.

وظهرت والدة الفنانة السورية أصالة في البث عن طريق الخطأ لتتحدث بعفوية وتقول أن النساء اللواتي يتم احتجازهن في الحجر الصحي يخرجن حوامل، لتلفت أصالة نظرها إلى أنها في بث مباشر إلا أن الأخيرة يبدو أنها لم تنتبه لكلامها.

وتابعت والدة أصالة قراءة الأخبار وكانت على وشك التحدث عن أمر يخص الفنانة هيفاء وهبي ولكن أصالة في هذه اللحظة أدركت أن الأمر يمكن أن يخرج عن السيطرة، فحرصت أن تنهى البث سريعا من أجل انقاذ الموقف.

وحرصت المطربة السورية أصالة نصرى، على تهئنة الفنان رامى صبري، حيث أعادت تغريدة رامى صبرى الذى أعلن فيها عن عيد ميلاده، وصحبتها بتعليق: "كلّ سنة وراموتى الغالى بخير ونجاح، والله يحفظك لعيلتك الكبيرة والصغيرة".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أصالة تتعرَّض لموجة مِن السخرية والجمهور يُشبِّهها بـ"شعبان عبدالرحيم"

أصالة تلمح بسخرية لإطلالة أحلام مجدداً