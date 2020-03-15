مي سليم تتحول إلى رجل في فيديو على "إنستغرام"

القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة مي سليم متابعي حسابها بموقع انتسغرام، فيديو تظهر به بملامح تشبه ملامح رجل، وعلق متابعو مي سليم على الفيديو تعليقات طريفة، فمنهم من رأى أنها تشبه الفنان أحمد صلاح حسني بعد التغيير الذي طرأ على ملامحها، ومنهم من أصر على أنها لا تزال جميلة على أي حال، ومنهم من ربط بين نشرها الفيديو وبين تقلبات الجو والعاصفة المرتقبة.
يذكر أن الفنانة ميس حمدان، أخت مي سليم، نشرت في يناير الماضي مجموعة صور من جلسة تصوير جمعت بينهما مع أختهما دانا حمدان، تميزت بإطلالة مستوحاة من فيلم "للرجال فقط"، بطولة الفنانتين سعاد حسني، ونادية لطفي، وكتبت ميس حمدان حينها معلقة على الصور "فيلم للرجال فقط الجزء الثاني بطولة مي سليم ودانا حمدان".
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