انتصار تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "اثنين في الصندوق "

انتهت الفنانة انتصار، من تصوير مسلسلها الجديد "أثنين في الصندوق" المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل.



وقالت "انتصار"، أنها انتهت من تصوير المسلسل منذ شهر تقريبًا، مشيرة إلى أن العمل تدور أحداثه في اطار كوميدي من خلال تناول مجتمع عمال نظافة وهي طبقة مهملة في المجتمع لذلك العمل يركز علي أهم المشاكل التي تعاني منها هذه الطبقة من خلال أسرة مكونة من زوجة وزوج وولدين ينتمون إلي مجتمع الزبالين وجميعهم يعملون في هذه المهنة ويحاول رب الأسرة عمل اختراعات جديدة في عملية جلب القمامة وإعادة تدويرها بالاضافه إلي تأسيس نقابة للزبالين تتدافع عن حقوقهم ومشاكلهم ويصبح نقيبًا لها .



وأضافت أنها تجسد شخصية رسمية زوجة نقيب الزبالين الذي يقوم بتجسيدها الفنان صلاح عبدالله، وتعمل خياطة بجانب عملها مع زوجها في القمامة، ورغم مساندتها له إلا أنها دائمًا علي خلاف معه بسبب داء البخل الذي لم تستطيع أن تتغلب عليه وتعاني منه في تربية أبنائه الذي يقوم بتجسديهم أوس أوس وحمدي الميرغني.

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