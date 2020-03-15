نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بـ كاب وجينز

أشعلت الفنانة نرمين الفقي السوشيال ميديا بصور نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء تواجدها أمام منزلها.

وظهرت نرمين الفقي فى الصور مرتدية ملابس كاجوال وكاب أسود وتلقت عديدا من التعليقات الإيجابية على الصور منها "عود البطل" و"كنتى قمر فى العمرة" و"عسولة اوى ومتألقة".

ونشرت نرمين الفقي، صورة جديدة لها برفقة صديقاتها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بإطلالة أنيقة.

وأطلت نرمين الفقي، ببلوزة أنيقة باللون البينك اللامع، بتفصيلة الأكمام الطويلة.

واعتمدت نرمين الفقي فى الماكياج على اللون البينك للعيون مع الآيلاينر الأسود، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز عن جمالها.

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وتركت نرمين شعرها الذهبى منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز جمال ملامحها ولم تتكلف فى اختيار الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بساعة لليد مع قرط طويل لأكمال لإطلالتها.

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