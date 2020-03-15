وليد فواز الصديق المقرب لحسن الرداد في "شاهد عيان"‎

يشارك الفنان وليد فواز، في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل "شاهد عيان"، بطولة حسن الرداد، والذى تدور أحداثه فى إطار بوليسي.



وعلمنا أن وليد فواز، يظهر خلال أحداث المسلسل بدور الصديق المقرب لحسن الرداد، الذى يجسد دور ضابط، وتحدث بينهم الكثير من المواقف التى تظهر شجاعة "وليد" وصدق محبته لصديقه، وتتوالى الأحداث فى إطار درامي اجتماعي.



"شاهد عيان"، بطولة حسن الرداد، وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، نجلاء بدر، بسمة، إخراج محمد حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين.

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