تراند اليوم : تصريح جرئ..فنانة شهيرة تفجر مفاجأة صادمة عن سبب طلاقها

فجرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مفاجأة صادمة عن سبب طلاقها، وذلك في تصريحات جريئة للمرة الأولى.
وقالت الفنانة اللبنانية :«أعتقد زواجنا السريع الذي كان خلال 6 أشهر، وفيه اختلاف كتير بالفكر، كل واحد منا عندو تفكير وعندو نظرة خاصة بالحب بالعلاقة، مشينا سوا وما وصلنا ع نفس الطريق».
وكانت قالت نجيم سابقاً أنّها لم تكشف سبب الطلاق للإعلام حتى وإن جاء هذا على حساب مصلحتها، فهي تتصرف لما يتناسب مع مصلحة طفليها.
وأعربت الفنانة اللبنانية، خلال حديثها لبرنامج "دبي كروز" الذي تقدمه الإعلامية ميساء مغربي، عن رفضها التام لعيش ولديها مع زوجة أب، وقالت: "ممنوع وخط أحمر".