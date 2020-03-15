فيديو .. نادر حمدي يستعيد ذكرياته مع الهضبة في حفلة الساحل الشمالي

استعاد الفنان نادر حمدي ذكرياته مع النجم الكبير عمرو دياب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر نادر فيديو يجمعه بعمرو دياب من حفلة الساحل الشمالي في عام 2004. Advertisements يذكر أن الفنان نادر حمدي تعاون مع النجم الكبير عمرو دياب في ألبوم سهران، والذي ضم على 16 أغنية، ومن أبرز أغانيه: جمادة بس، مهرجان، حلوة البدايات، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا عقب طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

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