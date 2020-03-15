بالصور.. تعقيم سيرين عبدالنور قبل بدء تصوير دانتيل

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور جمهورها مقطع فيديو أثناء تعقيمها قبل بدء تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "دانتيل"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت سيرين على الفيديو قائلة :"بليز ما تضحكو Advertisements عليي بس هيك كنا نفوت على التصوير الله يقطع هالفترة على خير تنرجع نقدر نصور دانتيل.. رمضان 2020". عليي بس هيك كنا نفوت على التصوير الله يقطع هالفترة على خير تنرجع نقدر نصور دانتيل.. رمضان 2020". وتدور الأحداث في إطار رومانسي بفترة الخمسينيات حول أحد أصحاب بيوت الأزياء الذي يقع في حب فتاة خياطة تعمل لديه، يتعرض كلا منهما لصراعات عديدة، وسط علاقاتهما بالعاملين والعملاء. بيوت الأزياء الذي يقع في حب فتاة خياطة تعمل لديه، يتعرض كلا منهما لصراعات عديدة، وسط علاقاتهما بالعاملين والعملاء. يذكر أن "دانتيل" بطولة سيرين عبدالنور، محمود نصر، سارة أبي كنعان، سلوم حداد، وسام فارس، نقولا دانيال، نهلة عقل داوود، زينة مكي، شربات زيادة، تأليف إنجي القاسم، إخراج المثنى صبح.

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