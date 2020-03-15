بعد هلع المواطنين من كورونا.. تامر حسني : تفاءلوا بالخير تجدوه

وجه المطرب تامر حسني رسالة حب وطمأنينة لجمهوره بعد حالة الهلع التي أصيبت المصريين عقب انتشار مرض كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "حسني" عبر صفحته قائلًا : "وده يخلينا دايماً نظن بالله خير ولازم نبعد عن التشاؤم عشان التشاؤم بيخليك تبني علاقة جذب كبيره بينك و بين كل الأفكار السلبيه

ويقربهالك وتتوهم ان ربنا كتبهالك لا ده غلط والف غلط لازم نكون العكس تماماً و نبني علاقة حلوه و طاقة جذب كبيره تجاه ما بنحب و نتمناه ارجوكم إعملوا كده".

وتابع : "صدقوني و متيأسوش من رحمة ربنا، ربنا بيحب العبد اللحوح في الطلب اللي مصمم ومش

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بييأس ومهما كانت الصعاب اللي بتعيشوها إعرفوا أن في أصعب من كده ممكن يحصلنا و بكتير ف نقول الحمدلله ونتفاءل و آخر حاجه نسيبها في مخنا تكون إيجابيه".

وأضاف : "ارجوكم عشان هتبني علاقه جذب جميله بينكم و بين هدفكم حتى لو كان بعيد مش هتخسروا حاجه لما تكون آخر جاجه سيبتوها في دماغكم متفائله وكلها ثقه في ربنا إنه هيحققهالكم ودايماً قولوا ان شاء الله هقدر ان شاء الله هيحصل ، تفائلوا بالخير تجدوه".