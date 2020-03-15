الفنانة الاستعراضية ليندا مارتينو تخوض تجربة سينمائية ضخمة

تشارك الفنانة الاستعراضية "ليندا مارتينو " Linda Martino ، في جلسة عمل مع شركة الإنتاج الفرنسية اللبنانية المتخصصة في الإنتاج السينمائي.

ومن المقرر ان تستعد للسفر للتجهيز للفيلم الاستعراضي، الذي سوف يصبح الأضخم إنتاجيًا في تاريخ الأفلام الاستعراضية الغنائية، وتشارك خلال العمل 5 مغنيات استعراضيات، من دول مختلفهة منهم : "مصر،الهند، ايطاليا، أرمينيا".

وأعربت "مارتينو" عن سعادتها بخوضها

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تلك التجربة، لافتة إلى أنها متحمسة بشكل كبير للمشاركة في العمل الذي يُلبي طموحاتها، ليس فقط في عالم الرقص الاستعراضي، الذي أخذت شهرتها منه.

وتابعت : "أنها ستكون بداية حقيقية لمرحلة السينما لتقوم بدور بطولة وبشكل أساسي فى العمل، وأضافت أنها ملتزمة بعدم الإعلان عن اسم

الشركة، أو أي تفاصيل أخرى عن العمل، بحسب الاتفاق مع مسئولين فيها، لحين بدء التصوير في الفترة القليلة القادمة.

وأشارت "ليندا" إلى أنها انضمت لفريق غنائي يقدم قوالب راقصة تجمع بين الرقصات اللاتينية والعربية، وأوضحت أن الفريق يتكون من 3 فنانات استعراضيات من 3 بلدان عربية، لهن طعم وشكل ولون خاص.

يذكر أن الفنانة الأستعراضية ليندا مارتينو من أصول أيطالية ومصرية وعملت في البداية كراقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية.