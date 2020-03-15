هذه أصول هند رستم وفريد شوقي ولوسي وحسين فهمي وغيرهم

ميرنا وليد - بيروت - الكثير من أهم النجوم على الشاشة عرفناهم على أنهم مصريون ، إلا أن اصولهم لا تعود في الحقيقة إلى دولة مصر بل إلى دول أخرى رغم أنهم وفي غالبيتهم كانوا يحملون جوازات سفر مصرية وتوارث أبناؤهم هذه الجنسية.

نورد لكم عددا من أهم الأسماء التي بقيت عالقة في أذهاننا على انها لنجوم مصريين الا انهم من أصول غير مصرية:

​فريد شوقي​، ولد في مصر وتحديداً في حي السيدة زينب ولكنه من أصول تركية حيث أن جده لأبيه عبده شوقي، موظفا بقصر عابدين من أب تركي وأم مصرية، وجده لأمه محمد أسعد من أم مصرية وأب تركي.

​نجيب الريحاني​ من أصل عراقي وكان والده عراقي كلداني يعمل بِتجارة الخيل، ولكنه تزوج مصرية.

​أنور وجدي​ ولد في القاهرة إلا انه من أصل سوري، وأسرته كانت تعمل في تجارة الأقمشة في حلب، وانتقلت إلى مصر في القرن التاسع عشر.

​ماري منيب​ هي من مواليد لبنان وحضرت إلى مصر عام 1905.

​هند رستم​ التي ولدت في الإسكندرية والدها من عائلة تركية.

​شويكار​ ولدت بالإسكندرية لأب من أصل تركي وأم من أصل شركسي.

لوسي تربت في شارع محمد علي بالقاهرة إلا أنها من اصول فلسطينية تعود إلى مدينة الخليل.

​نيللي​ هي نيللي آرتين كالفيان ولدت بالقاهرة لأسرة من أصول أرمينية.

​لبلبة​ هي نينوشكا مانوج كوباليان وعائلتها من أصول أرمينية.

​حسين فهمي​ وشقيقه ​مصطفى فهمي​ عائلتهما من أصول شركسية، وكان جدهما محمد باشا فهمي رئيس مجلس الشورى، وكان والدهما محمود باشا فهمي سكرتيرا لمجلس الشورى.





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