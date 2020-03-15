ميار الببلاوي تطلب التوبة بسبب فيلمها "ديسكو ديسكو"

ميرنا وليد - بيروت - طلبت الممثلة المصرية ​ميار الببلاوي​ التوبة بسبب مشاركتها سابقاً خلال مسيرتها الفنية في بطولة فيلم "ديسكو ديسكو"، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لبوستر الفيلم وعلّقت بالقول:"التوبة تجب ما قبلها علشان محدش يفتكر إني بفتخر بالفيلم دا.. بس هى رسالة لناس شايفين نفسهم عليا أنا من قبلكوا وأنا ميار الببلاوي واللي أنا فيه دلوقتي نعمة من الله.. ولو رجع الزمن هختار حجابي ونفس الطريق إنما متاع الدنيا زائل".

يذكر أن فيلم "ديسكو ديسكو"، قامت ببطولته الممثلة المصرية نجلاء فتحي، وشاركها فيه كل من محمود حميدة، صلاح ذو الفقار، شريف منير، عبد الله ‏محمود، عمرو عبد الجليل.‏

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