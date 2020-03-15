حمو بيكا يثير قلق الجمهور بصورة من المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - أثار المطرب الشعبي المصري ​حمو بيكا​ قلق الجمهور بعد أن نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له ظهر فيها وهو مستلقياً على سرير المستشفى، دون أن يكشف عن طبيعة مرضه.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ تساءلوا عن حالته الصحية، فيما مازحه البعض الآخر إن كان يعاني من فيروس كورونا.

وتأتي هذه الصورة بعد أيام على إعلان حمو بيكا إحتفاله بخطوبته من دون أن يكشف عن هوية خطيبته.

وزف الخبر السار لمحبيه، ناشرا صورة للشبكة وخاتمي الخطوبة فقط، وعلق عليها كاتبا: "محدش هيقولي ألف مبروك بيكا بيفرح".

فبارك له المتابعون على هذه الخطوة السعيدة، متمنين له السعادة والحب.

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