أول زعيم عربي يخضع لفحص فيروس كورونا

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كتب امير فتحي في الأحد 15 مارس 2020 06:00 مساءً - كشف موقع ” عمون ” في تقرير له عن إجراء العاهل الأردني الملك ” عبد الثاني ” لفحص كورونا بعد عودته من خارج البلاد في أول خطوة اتخذها لدى وصوله إلى الأردن .
وجاءت نتيجة الفحص سلبية وإنه لا يحمل الفيروس .. وبذلك يكون الملك عبد الله الثاني هو أول زعيم عربي يعلن عن خضوعه لهذا الفحص .
يذكر أن الأردن أعلنت قد اليوم الأحد عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منها أردنيان اثنان و4 سياح فرنسيين .
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