سارة نخلة تتحدث عن الانتقام

كتب امير فتحي في الأحد 15 مارس 2020 06:00 مساءً - نشرت الفنانة ” سارة نخلة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها تحدثت من خلالها عن عدم تقدير الرجل للمرأة وكيفية تعاملها مع هذا الأمر .

فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” أحسن انتقام في الدنيا هو الانسحاب مع أي حد كان غير جدير بالحب والثقة .. ابعدي واحرميه من الضحكة اللي كان بيضحكها معاكي .. من الكتف اللي كان بيسنده وقت ضعفه .. سيبيله الذكريات وهي كفيلة تعرفه قيمتك ” .

وتابعت : ” حتى لو مجاش يعترفلك إنه مفتقدك بس هو بينه وبين نفسه عارف إنه خسرك و بيحاول كل يوم يلاقي واحدة تشبهلك بس عمره ما هيعرف يعوضك عشان الحب الحقيقي في العمر مرة و صبرك عليه كان الف مرة بس خلاص مفيش حاجة بتدوم حتى مامته اللي خلفته مش دايماله ” .

وأضافت سارة نخلة : ” امشي يوم ما تلاقي إنك ضحيتي كتير واديتي فرص كتير بس ما تقدرتيش امشي .. ربنا كبير أكبر مما تتخيلي و بيعوض عوض كبير بيخليكي كل يوم تقولي أنا إيه اللي كان بيجبرني إني استحمل الحاجات الكتير دي وتقفي قدام نفسك تقوليلها كنا فاكرين إن اللي راح كويس بس طلع كويس إنه راح ” .

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واختتمت حديثها : ” كل اللي راحوا رجعوا بعد ما الأيام دارت بيهم بس لما رجعوا لاقونا حد تاني أقوى بكتير من اللي كسروه زمان ” .