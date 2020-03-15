هند صبري : ” خائفة من غضب الطبيعة “

كتب امير فتحي في الأحد 15 مارس 2020 06:00 مساءً - نشرت الفنانة التونسية ” هند صبري ” مقطع فيديو في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” كشفت من خلاله عن أحد مشاريعها الفنية والتي تم تصويرها منذ 5 شهور .

وعبرت هند صبري في تعليقها على مقطع الفيديو عن وجهة نظرها بعد التغيرات المناخية التي شهدتها مصر في الفترة السابقة وعن مخاوفها .

فقالت : ” لما عملنا البروجكت من 5 شهور سألني أحمد هيمن وريم أسامة عن أكبر مخاوفي من الغد .. وجاوبت بكل ثقة : التغيير المناخي وعدم قدرتنا على التعامل مع غضب الطبيعة “.

وتابعت : ” أعتقد اليوم بعد ظروف مناخية قاسية عدينا بيها كل الناس اقتنعت مثلي بحقيقة التغييرات التي يشهدها الكوكب .. لا تزال لدينا خيارات لغد أفضل ” .

يذكر أن هند صبري قد تعهدت مطلع العام الجاري أمام متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي على تخصيص كل وقتها في العام 2020 لمكافحة مشاكل تغير المناخ والكوارث الطبيعية التي تقع في الوطن العربي .