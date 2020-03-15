نقل الملكة إليزابيث من قصر باكنجهام بسبب فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الأحد 15 مارس 2020 06:00 مساءً - نشرت صحيفة ” ميرور ” البريطانية عن نقل الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا من قصر باكنجهام إلى قلعة وندسور لبدء إجراءات خضوعها للحجر الصحي .
وذلك بعد اتخاذ الفريق الطبي الخاص بالملكة الاجراءات اللازمة لحمايتها والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بسبب الزيارات المستمرة في الفترة الأخيرة بقصر باكنجهام ونقل العدوى عن طريق أحد الموظفين .
خاصة مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا من 342 إلى أكثر من 1000 حالة إيجابية حاملة للفيروس .
وأكد الأطباء أن الملكة بخير ولم تصب بكورونا حتى الآن فهي بصحة جيدة جدا .
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