يسرا تدخل في نوبة بكاء بسبب والدتها في حفل عيد ميلادها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية يسرا، عن حزنها الشديد لرحيل والدتها، ودخلت في نوبة بكاء في حفل عيد ميلادها والذي يعد الأول لها بعد رحيل والدتها.

يسرا، قالت خلال لقائها في برنامج “The Insider” بالعربي، والمذاع عبر فضائية تلفزيون دبي: “الوحيدة اللي نقصاني أمي، وهي أكتر حاجة واجعة قلبي، مش عارفة أحب اليوم ده بعدها وكتر خير كل اللي الناس اللي فاجئوني وجاءوا ليفرحوني ولكن كل حاجة ناقصة بدون أمي”.

وكان فريق عمل مسلسل “دهب عيرة”، قد فاجأ الفنانة يسرا، بالاحتفال بعيد ميلادها الـ 69 فهي من مواليد 1951 في كواليس التصوير.

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وتشارك الفنانة يسرا، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “دهب عيرة”، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهن وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وكانت يسرا، قدشاركت مؤخرًا ضمن لجنة تحكيم الأوسكار، في دورته الـ 92، وبذلك تكون أول فنانة عربية تشارك في لجان تحكيم الأوسكار.

يذكر أن والدة يسرا، رحلت عن عالمنا في 24 يوليو، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية، ودخلت يسرا في حالة حزن شددية ابعدتها عن الأضواء لفترة قبل أن تؤدي مناسك العمرة.