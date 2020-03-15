زينة عن مسلسلها الجديد: هخلص كل التمثيل اللي عندي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدثت الفنانة المصرية زينة عن مسلسلها الجديد “جمع سالم”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.
زينة كشفت أنها تؤدي دور طبيبة خلال العمل، وأضافت، خلال استضافتها في برنامج The Insider: “الموضوع جديد اوي وحلو وإنساني جدا”.
الفنانة المصرية تابعت: “هخلص في المسلسل ده تحديدا كل التمثيل اللي عندي، محتاجة بعدها سنتين أنام هشحن وارجعلكم”.
ومسلسل “جمع سالم” من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودي وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطي وبسنت شوقي وأحمد سلطان، وتدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي حول فكرة “التبني”، والعلاقات الأسرية.
يذكر أن زينة، يعرض لها حاليا في دور العرض السينمائية فيلم “الفلوس” من بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني.
ومازالت زينة تنتظر البت في القضية التي رفعتها مؤخرا على الفنان أحمد عز للحصول منه على مصروفات لولديها التوأم زين الدين وعز الدين، وحاول محامي عز أن يطالب بنقل أولاد زينة لمدارس أقل تكلفة، ولكن المحكمة لم تقبل، وقد تقدم محامي زينة بالأوراق المطلوبة ليكشف عن الدخل السنوي للفنان أحمد عز.
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