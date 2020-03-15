يسرا تتألق بالأخضر في آخر ظهور لها.. كم بلغ سعر إطلالتها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة المصرية يسرا بإطلالة مميزة، خلال حلولها ضيفة على برنامج “غداً أجمل”، تقديم الإعلامية مهيرة عبد العزيز على قناة MBC1.

الفنانة المصرية أطلت خلال الحلقة بفستان طويل باللون الأخضر، له أكمام طويلة، ومزود بحزام حول الخصر بنفس اللون، وهو من توقيع Carolina Herrera، ويصل سعره إلى 827 دولاراً أمريكياً.

يسرا تركت شعرها منسدلا في تسريحة مميزة، وتزينت بمكياج أبرز ملامحها، وأكملت إطلالتها بمجوهرات رقيقة.

الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور من الحلقة، على حسابها على “انستجرام”، ووجهت الشكر للقائمين على البرنامج لاحتفالهم بعيد ميلادها خلال الحلقة.

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يسرا كتبت: “استمتعت جدا بلقائي مع المتميزة مهيرة عبد العزيز في برنامج #غدًا_أجمل .. بشكر من قلبي كل القائمين على البرنامج لاحتفالكم بعيد ميلادي .. أسعدتوني”.

وكانت الفنانة المصرية يسرا قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، الذي يوافق يوم 10 مارس، مع صناع مسلسلها الجديد “دهب عيرة”، في الكواليس.

الحفل شهد حضور عدد من أبطال العمل، منهم الفنانة حلا شيحة، والفنانة هنادي مهنا، والفنان خالد أنور، والمنتج جمال العدل، وغيرهم، وقد أحضروا ليسرا قالب تورتة مميز حمل صورتها، وزينوا المكان بالبالونات الملونة.

الفنانة هنادي مهنا شاركت متابعيها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “الحلم أصبح حقيقة، تشرفت بالعمل مع إنسانة مذهلة.. عيد ميلاد سعيد للملكة يسرا”.

والفنانة المصرية يسرا أتمت عامها الـ 69، حيث أنها من مواليد عام 1951.