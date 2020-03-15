فيديو يرصد لحظة سقوط نيللي كريم وتعرضها لإصابة في كواليس «100 وش»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية نيللي كريم مؤخرا للإصابة خلال تصوير إحدى مشاهدها في مسلسل “100 وش”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

صفحة شركة “العدل جروب” المنتجة للمسلسل نشرت مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط نيللي كريم من أعلى دراجة بخارية، أثناء تصويرها لمشهد من المسلسل.

وكان المنتج جمال العدل قد كشف تفاصيل الإصابة التي تعرضت لها الفنانة نيللي كريم، خلال التصوير قائلًا، إنها سقطت من أعلى دراجة بخارية خلال التصوير، ما تسبب في إصابتها بالقدم، وأن الأطباء قاموا بإجراء عدة غرز لها في القدم”.

وأضاف، أنها خرجت من المستشفى بعد هذا الإجراء، وستواصل التصوير خلال الأيام القادمة.

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ومسلسل “100 وش”، بطولة آسر ياسين، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وعلا رشدي، وشريف دسوقي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

المسلسل كان يحمل اسم“النصابين”، وتم تغيره لـ“100 وش”، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وتجسد نيللي كريم، خلال العمل شخصية نصابة شعبية وتقوم بالنصب على الأشخاص بمساعدة آسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال ننيللي كريم الدرامية كان مسلسل “اختفاء” الذي عرض في رمضان 2018، وهو من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت ‏وإنتاج شركة “العدل جروب”، بطولة هشام سليم، وبسمة، ومحمد ممدوح، ومحمد علاء.