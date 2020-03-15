كندة علوش تعترف بخداعها في كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تراجعت الفنانة السورية كندة علوش، عن رأيها حول خطورة فيروس كورنا والذي وصفت قبل أيام حالة الخوف والهلع من انتشاره بالمبالغ فيها.

كندة علوش، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “أنا متل كتار كنت شايفة إنو لا داعي للخوف الزائد من كورونا لإن الموضوع بالأول كان مختلف تمامًا عن اليوم”.

وأضافت: “اليوم تم إعلان كورونا جائحة ووباء سرعة انتشاره مرعبة، لازم ناخد كل احتياطاتنا فيمايخص النظافة والتعقيم مشان الناس الي منحبن مو بس مشانا ولازم نخفف قدر الإمكان من التجمعات والاختلاط”.

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وكانت كندة علوش، قد قالت في تغريدة سابقة لها: “إذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال.. بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا الي حاسة انو جزء كبير منو بروباغندا وضجة إعلامية ومو شايفة انو لازم نوقف حياتنا او ننحبس ببيوتنا مشانو هل بكون غلطانة او مستهترة ؟”.

من ناحية أخرى تعاقدت الفنانة كندة علوش على بطولة حكاية جديدة من مسلسل “إلا أنا” وتحمل اسم مؤقت وهو “ضي القمر”، وهي مكونة من 10 حلقات، وتخرجها مريم أحمدي ويشارك في بطولتها محمد شاهين ومحمد علاء، وتعكف أحمدي على اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء تصويرها خلال الأيام المقبلة.

وكان فيلم «الأصليين» آخر أعمال كندة السينمائية، وقد شاركت في بطولته أمام منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بينما كان مسلسل «حجر جهنم» آخر أعمال كندة علوش، والذي شاركها بطولته إياد نصار، وأروى جودة، وشيرين رضا، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي وخالد الحجر، حيث قررت الفنانة التفرغ لأسرتها لفترة في أعقاب زواجها وانجابها.