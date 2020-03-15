بعد يوم من خطوبته.. حمو بيكا يدخل المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أيام قليلة من خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا لإصابة، دخل على إثرها المستشفى.

حمو بيكا نشر صورة له على سرير المرض من داخل المستشفى، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وقد كشفت الصورة عن تعرضه لإصابة في يده.

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا قد احتفل مؤخرا بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل عائلي اقتصر على عائلة الطرفين وعدد من اصداء حمو بيكا.

حمو بيكا نشر صورة للشبكة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، علق على الصورة قائلًا: “محدش هيقولي ألف مبروك يا بيكا”، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي استغربت من حجم الشبكة ووصفوها بالمبالغ فيها، وذكرت بعض المصادر أن قيمة الشبكة وصلت إلى 150 ألف جنيهًا.

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وكان حمو بيكا، قد طرح مؤخرًا مهرجانًا جديدًا باسم “دلقو الخمرة”، بالتعاون مع مطربي المهرجانات قدورة ونور التوت وتوزيع فيجو الدخلاوي، والمهرجان مقتبس من لحن أغنية “كتر خيري”، للفنانة شيرين عبدالوهاب.

يذكر أن حمو بيكا كان قد صدم جمهوره مؤخرا بكشفه عن معاناته من مرض خطير، حيث قال، خلال استضافته في برنامج “تفاصيل” على قناة “المحور”، إنه مصاب بمرض “كرونز”، وهو مرض يتسبب في تآكل جدار المعدة، ويتكلف علاجه في “الحقنة” الواحدة 120 ألف جنيه.

مطرب المهرجانات أضاف أن الجمهور يرى فقط شكله الخارجي، ولا يعرف معاناته، ونفى صحة الأرقام التي قيل أنهيحصل عليها من قناته على موقع “يوتيوب”.

ومرض “كرونز” مرض يصيب الجهاز الهضمي، والسبب الأساسي في الإصابة بهذا المرض هو وجود خلل في الجهاز المناعي يجعله يهاجم الجهاز الهضمي في الجسم، ومن أعراضه الإسهال وألم البطن، وقد يسبب النزيف والإصابة بمرض الناسور فى حال تجاهله.