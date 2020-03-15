موقف طريق لشيكو بسبب فيروس «كورونا».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري شيكو جمهوره في موقف طريف حصل له بسبب فيروس «كورونا»، من خلال حسابه الشخصي على «أنستجرام».

شيكو نشر صورة مع مصمم أزياء سينمائي ارتدى قناع تنفس وعازل للوجه خوفًا من فيروس ‏كورونا، وظهر شيكو مندهشًا في الصورة ليمازح جمهوره قائلًا: “ريم العدل بعتتلي عم رفعت ياخد مقاساتي عشان الشغل جالي كده».

جمهور الفنان الكوميدي تلقى عدد كبير من التعليقات من قبل جمهوره الذي مازحه من خلال حسابه الخاص.

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شيكو شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل “اللعبة” الذي عرض على منصة “شاهد”.‏

مسلسل “اللعبة” بطولة هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وعارفه عبد الرسول، ‏وهو ‏من ‏تأليف إبراهيم ‏صابر، وأحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، ومن إخراج معتز التوني.

يذكر أنه كان من المقرر عرض مسلسل “اللعبة”، خلال موسم دراما شهر رمضان 2019، إلا أنه تم تأجيله.

على صعيد آخر، ينشغل شيكو حاليًا بتحضيرات مسرحية “عطل فني”، التي يشارك فيها بجانب كلاً من هشام ماجد، وأكرم حسني، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأوتاكا، تأليف أمير طعيمة وشارك في التأليف أحمد شاكر، إخراج أوتاكا، ومن المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض.