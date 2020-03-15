ميار الببلاوي عن فيلم «ديسكو ديسكو»: تبت إلى الله

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ميار الببلاوي جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ميار نشرت صورة من أرشيف الفيلم، وكتبت معلقة: «التوبة تجب ما قبلها علشان محدش يفتكر إني بفتخر بالفيلم دا.. بس هى رسالة لناس شايفين نفسهم عليا أنا من قبلكوا وأنا ميار الببلاوي واللي أنا فيه دلوقتي نعمة من الله.. ولو رجع الزمن هختار حجابي ونفس الطريق انما متاع الدنيا زائل».

جمهور الفنانة ميار الببلاوي عبر عن إعجابه بكلامها، وشجعها الفانز على الاستمرار في الطريق الذي اختارته، وتمنى لها الاستمرار.

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الفنانة المصرية قررت أن ترتدي الحجاب منذ سنوات، وابتعدت عن الوسط الفني، بعد أن شاركت في عدد من الأعمال الدينية، ثم اتجهت للتقديم التليفزيوني.

ميار واجهت مؤخرا عدد من الشائعات بشأن خلعها للحجاب، وذلك بعد أن ظهرت وهي تضع «أيس كاب» بدلا من الحجاب التقليدي.

الفنانة المحجبة ردت على هذا الكلام وقالت: «لو وضعوا الشمس على يساري والقمر على يميني ما أخلع حجابي اللهم ثبتني، دا آيس كاب ومغطى شعرى كله الى باين ورا دا مش شعري دا فرو طالع من الأيس كاب ورقبتى كنت مغطياها بالكوفيه».

يذكر أن فيلم “ديسكو ديسكو”، من بطولة نجلاء فتحي، محمود حميدة، صلاح ذو الفقار، شريف منير، عبد الله ‏محمود، ميار الببلاوي، محمد متولي، عمرو عبد الجليل، إبراهيم نصر، محمد لطفي، ومن تأليف عبد الحي أديب، ‏وإخراج إيناس الدغيدي، والفيلم من إنتاج عام 1993.‏