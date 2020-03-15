ميريام فارس تدعم الصليب الأحمر اللبناني

متابعة بتجـــــــــرد: دعت النجمة اللبنانية ميريام فارس الجمهور إلى دعم جمعية “الصليب الأحمر اللبناني”، في ظلّ هذه الظروف التي يمرّ بها البلد مع انتشار فيروس كورونا.

ونشرت ميريام رابط التطبيق الإلكتروني الرسمي الخاص بجمعية “الصليب الأحمر اللبناني” والذي يتمكن من خلاله أي شخص حول العالم من التبرع للجمعية حتى تستمر في تقديم الخدمات الطبية المستعجلة للمواطنين.

وأرفقت ميريام فارس الرابط بتعليق جاء فيه: “استغرق الأمر مني دقيقة لتنزيل التطبيق وإنشاء حساب. الصليب الأحمر اللبناني يحتاج لنا! حملوا التطبيق وتبرعوا الآن! لنتساعد في إنقاذ الأرواح”.

وليست هذه المبادرة الإجتماعية هي الأولى التي تقوم بها ميريام فارس حيث كان لها العديد من الخطوات في هذا السياق في لبنان منذ اندلاع ثورة ١٧ تشرين، فدعمت “حملة دفى” التي تعنى بمساعدة المحتاجين وأطلقت مبادرة لمواجهة البطالة، ودعم الأشخاص الذين يبحثون عن عمل في مجال التسويق الرقمي، ففتحت أمامهم المجال للتقدّم إلى منصب “مسوّق رقمي” في شركتها الخاصة “ميريام ميوزك”.