توتنهام يدعم فيرتونخين بعد السطو على منزله

متابعة بتجـــــــرد: قدم نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، دعمه للاعبه يان فيرتونخين عقب تعرض عائلته لتهديد بكسين خلال سطو على منزله.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي، عندما كان فيرتونخين متواجداً في ألمانيا مع توتنهام لخوض لقاء في دوري أبطال أوروبا.
ونقلت (بي بي سي) تصريحات للمتحدث الرسمي باسم نادي توتنهام قال فيها: “ندعم فيرتونخين وعائلته خلال هذا الوقت المؤلم للغاية”.
وأضاف: “نحث أي شخص لديه معلومات على التقدم ومساعدة الشرطة في التحقيقات”.
وذكرت الشرطة أن الحادث وقع قبل الساعة الثامنة يوم 10 مارس.
وقال متحدث باسم الشرطة: “أبلغت بأن 4 أشخاص يرتدون أقنعة، ومسلحين بسكاكين، دخلوا عنوة للمكان وسرقوا العديد من الأشياء قبل أن يغادروا”.
وأضاف: “لم يتعرض أحد للإصابة. وترك المشتبه بهم المشهد قبل أن تصل الشرطة. ولم يتم القبض على أحد وما زالت التحقيقات مستمرة”.
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