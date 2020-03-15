الإيطاليون يواجهون فيروس كورونا بالغناء

متابعة بتجــــــــــرد: ردد إيطاليون أغاني وطنية بشكل جماعي من الشرفات، بعد أن أجبرهم تفشي فيروس كورونا على البقاء في منازلهم، في أزمة ضغطت بشدة على النظام الصحي للبلد وقلبت الحياة اليومية رأساً على عقب.

ومن ميلانو، القريبة من بؤرة تفشي المرض في شمال إيطاليا، إلى العاصمة روما ونابولي وباليرمو في الجنوب عرضت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأشخاص يقفون في الشرفات أو النوافذ ويرددون النشيد الوطني أو بعض الأغاني الشهيرة على مدى اليومين الماضيين.

وخرج العديد من الأشخاص في شتى أنحاء البلد ظهر اليوم للشرفات لتحية الأطباء والممرضات الذين يتصدون للأزمة.

ومع انتشار الوباء على نحو سريع في أنحاء العالم أصبحت إيطاليا البلد الأكثر تضرراً منه في أوروبا، حيث سجلت ما لا يقل عن 17660 حالة إصابة و1266 وفاة حتى يوم الجمعة.

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ولا تزال منطقة لومبارديا المزدهرة في شمال إيطاليا الأكثر تضرراً من الفيروس لكنه ينتشر في أنحاء البلد.

وفرضت الحكومة إغلاقاً غير مسبوق، حيث أغلقت المدارس ومعظم المتاجر وحظرت كافة أشكال الحركة باستثناء الضرورية وطلبت من الناس البقاء في المنازل.