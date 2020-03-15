كيف أثر كورونا على الصناعات الترفيهية في العالم العربي؟

متابعة بتجــــــــــرد: لم يكن من المتوقع أن نستيقظ في يوم من الأيام على خبر إيقاف أو إغلاق المرفقات الترفيهية التي يستمتع الناس بزيارتها في عطلة نهاية الأسبوع.

إلا أنه في الفترة الأخيرة وبعد أزمة فيروس كورونا الذي تفشى في العديد من البلدان، سارعت العديد من البلدان إلى اتخاذ قرارات وقف الشيشة، في حين طالبت شعوب في بلدان أخرى لم تتخذ هذه الإجراءات إلى المسارعة ووقفها خوفاً من انتقال الفيروس.

وبسبب تفشي فيروس كورونا حظرت الشيشة التي تعتبر وسيلة التسلية والترفيه والتي تجمع الأصدقاء في عدد من الدول منها الإمارات والسعودية والأردن وتونس والكويت وسوريا وسلطنة عمان والعراق وفلسطين وإيران وباكستان.

ولم يتوقف الأمر هنا ليصل إلى صناعة الترفيه الأكثر إقبالاً وهي صالات السينما، والتي تم إيقافها في عدد من الدول العربية والغربية أيضاً منعاً للتجمعات والمخالطة لمنع انتشار الفيروس، الأمر الذي أجبر العديد من شركات الإنتاج على طرح الأفلام في دور العرض.

ومن الدول العربية التي أغلقت صالات السينما رسمياً كانت الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية ولبنان وقطر والإمارات.