“كورونا” يوقف برنامج America’s Got Talent

متابعة بتجـــــــــرد: أوقف برنامج “أمريكا غوت تالنت” America’s Got Talent تصوير حلقات موسمه الحالي، خوفاً من انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وكان من المفترض أن يتم تصوير البرنامج من غير جمهور، مع عضوي لجنة التحكيم: الممثل الكوميدي هاوي مانديل، والممثلة صوفيا فيرغارا، اللذين وصلا الاستديو، أمس السبت، في لوس أنجلوس، ليعلن بعدها عن تعليق وإيقاف تصوير وإنتاج البرنامج، بحسب موقع (Page Six) الأمريكي.

يأتي هذا، بالتزامن مع مرض عضو لجنة تحكيم البرنامج، عارضة الأزياء هايدي كلوم التي تعرضت لوعكة صحية، الأسبوع الماضي، والتي كشفت أنها تود إجراء فحص الكورونا، للاطمئنان على نفسها، لكنها لم تتمكن، حتى الآن، من إجرائه.

وصُورت الحلقات الأخيرة قبل إيقاف البرنامج، من دون كلوم لمرضها، حيث قالت في فيديو نشرته عبر صفحاتها على سوشيال ميديا “أعاني التعب والمرض، فقررت البقاء في البيت كي لا أنقل العدوى إلى الموجودين، آمل أن يكون الأمر مجرد نزلة برد”.

يُشار إلى أن برنامج “أمريكا غوت تالنت” يعد الأخير على قائمة البرامج التي توقفت جراء مخاوف انتشار فيروس كورونا حول العالم.